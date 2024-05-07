По поручению Андрея Чибиса в ближайшие два года будут заменены сети горячего водоснабжения на улице Кортик в Североморске

Вчера в рамках оперативного совещания в правительстве Мурманской области было рассмотрено выполнение поручения губернатора Мурманской области о качестве горячего водоснабжения в зоне котельной на улице Кортик в Североморске. Соответствующие комментарии дал министр энергетики и ЖКХ Александр Кобытев.

Глава ведомства отметил, что большинство жителей данного участка ещё до строительства новой котельной массово перешли на индивидуальные водонагреватели и продолжают сейчас ими активно пользоваться. Соответственно потребление снижено, вода застаивается в трубах.

«Для решения ситуации АО «МЭС» регулярно проводит гидропневматическую промывку системы. Кроме этого, приобретено оборудование для чистки сетей. В более долгосрочной перспективе существующие металлические сети будут заменены на полипропиленовые», – пояснил Александр Кобытев.

Частичную замену сетей АО «МЭС» начнёт в текущем году. На перспективу Минэнерго и ЖКХ совместно с АО «МЭС» разработает и утвердит план дальнейших мероприятий.

Также на показатели воды влияет исходное качество ресурса, который поступает на котельную. В этой части с МУП «Североморскводоканал» будет проведена работа по корректировке показателей. Первый вице-губернатор Мурманской области Оксана Демченко обратила внимание на необходимость утверждения и предоставления главе региона Андрею Чибису чёткого графика промывок, пока проблема не будет решена окончательно, сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманский области.

Фото: https://gov-murman.ru