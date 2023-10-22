По поручению главы администрации города Мурманска Юрия Сердечкина его заместители-главы округов проводят встречи с жителями

В ходе встреч северяне обращаются с вопросами, делятся проблемами благоустройства, которые беспокоят их в данный момент.

Как сообщает администрация города Мурманска, начальник управления Первомайского округа Николай Зикеев встретился с жителями дома №9 по ул. Шабалина. Мурманчане обратились по вопросу ремонта асфальтобетонного покрытия дворовой территории.

Ещё одна встреча состоялась в районе Абрам-Мыс, по адресу пер. Охотничий, 19. Горожан волнует вопрос устройства пешеходной лестницы и наружного освещения.

Жители дома №47 по ул. Шмидта обратились к начальнику управления Октябрьского округа Андрею Здвижкову по вопросам своевременной уборки в подъездах дома, отсутствия лампочек над входными дверями, сломанного дерева и нескошенной травы в палисаднике.

На встрече, прошедшей по адресу: Театральный бульвар, 8, мурманчане пожаловались на дефекты асфальта в арке дома и металлическую конструкцию, которая мешает комфортному передвижению.

Все обращения горожан главами округов взяты в работу, а некоторые вопросы удаётся решить оперативно.

В Ленинском районе к начальнику управления округа Андрею Костину обратилась жительница дома №2 по ул. Полины Осипенко. Возле дома находится заполненная контейнерная площадка, окруженная мусором. Во взаимодействии с региональным оператором мусор был вывезен в кратчайшие сроки, территорию привели в порядок.

Через портал «Наш Север» поступило обращение с просьбой убрать с дворовой территории по адресу: ул. Чумбарова-Лучинского, 40/3 разукомплектованный автотранспорт. Такие брошенные автомобили мешают вывозу снега и мусора в зимний период, а также могут стать препятствием для проезда экстренных служб. Вопрос был решён оперативно. Автохлам уже убран с дворовой территории.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25958&page=1