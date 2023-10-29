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Мурманская область. Арктика (16+)29.10.23 16:00

По поручению главы администрации города Мурманска Юрия Сердечкина его заместители-главы округов регулярно проводят встречи с жителями

В ходе таких встреч северяне обозначают проблемы, к которым они хотели бы привлечь внимание. Чаще всего вопросы касаются благоустройства, уборки и состояния придомовой территории.

Начальник управления Октябрьского округа Андрей Здвижков встретился с жильцами домов №№57, 59 по улице Карла Маркса. Мурманчане пожаловались на проблемы с ливневой канализацией и задали вопросы о ремонте дворовой территории. Жители дома №30 по улице Карла Маркса сообщили о проблемах с асфальтом во дворе, большом количестве автомобилей, проезжающих транзитом, а также о проблемах с канализацией.

В Ленинском округе к начальнику управления округа Андрею Костину обратились жители дома №21 по просп. Героев-североморцев. Они рассказали о ненадлежащем состоянии придомовой территории. В частности, о нарушении целостности фасада здания, скоплении воды перед входом в подъезд в период осадков, отсутствии наружного освещения, попадании канализационных вод в подвал. Также обратили внимание на необходимость ремонта подъездов и замены почтовых ящиков. Ещё одна встреча прошла по адресу ул. Инженерная, 3. Мурманчане пожаловались на отсутствие уборки придомовой территории и своевременной антигололедной обработки. Также жители обратились с просьбой о ремонте проезда от улицы Александра Невского до дома №3 по улице Инженерной.

Начальник управления Первомайского округа Николай Зикеев встретился с жителями дома №56/1 по ул. Зеленой. Северян волнует вопрос благоустройства детской площадки. Кроме того, жители дома №14 по пер. Якорному обратились с вопросом благоустройства придомовой территории.

Все обращения горожан взяты в работу.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26004&page=1

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