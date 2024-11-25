По поручению главы города Мурманска Юрия Сердечкина, главы округов продолжают проводить регулярные встречи с жителями заполярной столицы

На прошедшей неделе глава Ленинского округа Андрей Костин совместно с депутатом Совета депутатов города Мурманска Ириной Матвеевой провели встречу с жителями района Росляково возле дома №17 по улице Школьной.

Северяне обратились с просьбой привести в порядок придомовую территорию, сделать косметический ремонт подъездов, установит освещение и видеонаблюдение на детских площадках в районе домов №№15 и 17 по улице Школьной и домов №№ 12, 16 по Североморскому шоссе. Также жители обратили внимание на низкое качество восстановленного после земляных работ асфальтобетонного покрытия, необходимость капитального ремонта лестницы возле дома №13 по улице Советской и установки пандуса на лестнице возле филиала городской детской поликлиники №5 (Североморское шоссе, 8).

В Октябрьском округе встреча прошла возле дома №43 по улице Академика Книповича с участием главы округа Елены Ширшовой и депутата Совета депутатов города Мурманска Ольги Дзюбы.

В ходе обсуждения были затронуты вопросы состояния дороги, необходимости установки шлагбаума, а также проблема громкой музыки, доносящейся из соседнего ресторана в ночное время. Жители также попросили благоустроить детскую площадку и установить освещение на стадионе в районе гимназии №8. Кроме того после сигнала мурманчан была закреплена крышка смотрового колодца на углу дома.

Глава Первомайского округа Александр Боянжу и депутат Совета депутатов города Мурманска Алена Веко провели встречу с жильцами дома № 40 по улице Героев Рыбачьего, где обсуждали необходимость ремонта подъездов и качество содержания придомовой территории.

Все вопросы берутся на контроль, часть из них решаются оперативно. Так, установлена новая урна и закрашены несанкционированные надписи на фасаде дома №202 по проспекту Кольскому; приведён в порядок щит кабельного распределителя на фасаде дома №34 по улице Полярные Зори; приведена в порядок придомовая территория дома №5/2 по улице Школьной в районе Росляково.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28905&page=1