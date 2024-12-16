По поручению главы города Мурманска Юрия Сердечкина продолжаются встречи глав округов с жителями

На прошедшей неделе глава Октябрьского округа Елена Ширшова и депутат Совета депутатов города Мурманска Анна Верещагина провели встречу с жителями дома № 37 по улице Капитана Маклакова. Основные темы обсуждения касались содержания придомовой территории и необходимости косметического ремонта подъездов.

В Ленинском округе начальник управления административного округа Андрей Костин и депутат Совета депутатов города Мурманска Аркадий Амозов встретились с жителями дома №76 корп. 2 по проспекту Героев-североморцев. Мурманчане запросили разъяснения по нормативам, учитываемым управляющей компанией при выставлении счетов. Также были подняты вопросы нерегулярной расчистки проезда зимой и необходимости заделки межпанельных швов.

Жители дома №5 по улице Гончарова озвучили проблемы с холодным водоснабжением, указав на необходимость замены стояков управляющей компанией. Они также обратились с просьбой провести благоустройство территории между домами и школой.

Проблемы с холодным водоснабжением также были озвучены жителями дома №78 корп. 2 по проспекту Героев-североморцев. Они попросили провести ремонт подъезда №7, отрегулировать систему отопления и заменить окна.

В доме №6 корп. 3 по улице Свердлова жители пожаловались на подтопление придомовой территории из-за таяния снега на склоне и на то, что снег с территории гаражного кооператива не вывозится. Также они сообщили о незавершенном ремонте в подъезде №2 и необходимости закрыть решётками продухи в доме.

Кроме того, был поднят вопрос о ремонте проезда вдоль домов №2, корп. 1 и корп. 2 по улице Алексея Хлобыстова.

Жители домов №№20 и 22 по улице Смирнова (район Дровяное) обратились к главе Первомайского округа Александру Боянжу и депутату Совета депутатов города Мурманска Наталье Найденовой с просьбой установить знак ограничения скорости, уложить искусственную дорожную неровность на проезжей части в районе домов, а также установить теплый остановочный комплекс на остановках: «Улица Генерала Щербакова» в сторону Прибрежной автодороги и «Бондарная улица».

Все вопросы, поднятые на встречах, берутся под контроль или решаются оперативно. Так, ранее была убрана от снега лестница в районе дома №9 по улице Кильдинская; расчищен проезд и приведена в порядок контейнерная площадка дома №78, корп. 1 и корп. 2 по проспекту Героев-североморцев.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29045&page=1