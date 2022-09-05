По поручению главы региона Андрея Чибиса полная подача тепла в соцучреждения области была обеспечена к 1 сентября

Вопрос о старте отопительного сезона в регионе – один из основных в повестке сегодняшнего оперативного совещания в правительстве Мурманской области. О проводимой работе доложил заместитель губернатора – министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков.

По поручению главы региона Андрея Чибиса была обеспечена полная готовность ресурсоснабжающих организаций к подаче тепла к 1 сентября. Соответственно к 1 сентября тепло было подано в распределительную сеть для дальнейшего подключения объектов социальной сферы.

На сегодня из 770 объектов социальной сферы к теплоснабжению подключено 761 учреждение, что составляет 98,8%. Оставшиеся 9 учреждений, где ведутся ремонтные работы, будут подключены не позднее 8 сентября.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, что касается жилищного фонда, по состоянию на текущую дату подключено 5640 многоквартирных дома (МКД), что составляет 85,7%.

В Мурманске остаются неподключенными 15 МКД: 8 – в связи с порывами на наружных сетях, 5 – в связи с порывами на внутридомовых сетях отопления, 2 – в связи с неготовностью к подключению ЖКС № 1 ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление». По информации администрации Мурманска, в этих домах отопление будет запущено сегодня.

Практически во всех муниципалитетах отопительный сезон начался. По погодным условиям 7 сентября ОЗП начнётся в Коашве и Титане. Городские и сельские поселения Кандалакшского района планируют начать подключение отопления в жилищном фонде с 5 сентября. Ревда также планирует начать подачу отопления сегодня.

Вопрос бесперебойного и качественного теплоснабжения потребителей региона находится на контроле Минэнерго и ЖКХ Мурманской области.