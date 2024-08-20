По поручению губернатора Андрея Чибиса 100% школ региона в этом учебном году будут охвачены проектом «Арктическая школа»

Как отметила вчера на оперативном совещании министр образования и науки Диана Кузнецова в докладе об итогах реализации регионального проекта, 63 пространства в школах и 17 в детских садах откроются к новому учебному году. В проекте появились новые направления: гранты по итогам работы по популяризации региона и на создание пространств «Уникум.Малыш».

«Реализованы действительно уникальные проекты, потребность в которых была отмечена и педагогам, и детьми. Появились тематически оформленные помещения, дизайн-проекты разрабатывали с учётом нашего северного колорита. Также новые пространства позволят школьникам познакомиться с современными профессиями, например, в созданных медиацентрах. Отмечу оздоровительный центр в апатитском детском саду: для соляной пещеры в детском саду привезли пять тонн мурманской соли, проходить процедуры в этом помещении очень нравится воспитанникам», – сообщила министр.

Пространства «Уникум.Малыш» появились в пяти детских садах в Оленегорске, Кировске, Полярном, Полярных Зорях, Мончегорске. Эти центры созданы для знакомства дошкольников с потенциалом региона, формирования чувства гордости за родной край, развития способностей и навыков самообучения детей. Отличительная особенность пространств «Уникум.Малыш» – тематическое оформление и уникальное оборудование. К началу учебного года новые условия в рамках проекта «Арктическая школа» будут созданы более чем для 30 тысяч юных северян. Кроме того, в 26 детских садах 15 муниципалитетов уже создано 28 детских площадок.

Продолжается капитальный ремонт и оснащение 10 школ, 8 из них обновляют в рамках президентской программы в Кольском районе, Мончегорске, Кировске, Видяево, Мурманске. Ещё одну школу в Кольском районе ремонтируют по программе «Комплексное развитие сельских территорий», за счет средств консолидированного бюджета Мурманской области идет обновление школы в Заполярном. Новые условия будут созданы более чем для 3300 учеников. В двух школах, в Высоком и Снежногорске, капитальный ремонт завершат в 2025 году.

В этом году региональной программой «Тёплое окно» будет охвачено 100% учебных заведений.

Создание комфортных условий для обучения юных северян остаётся приоритетной задачей стратегического плана «На Севере – жить».

При поддержке главы региона Андрея Чибиса в 2024 году в рамках национального проекта «Образование» в Мурманской области в 16 школах откроются центры образования «Точка роста». По проекту «Цифровая образовательная среда» современными компьютерами будут оснащены 100% школ региона».

В четырёх школах в малых населённых пунктах Мурманской области по проекты «Спорт на селе» также будет обновлена инфраструктура. Изменения коснутся школы №8 в Мончегорске, школы в Ревде, школы №5 в ЗАТО г. Североморск и школы №2 в Полярном.

Как отмечает Министерство образования и науки Мурманской области, развитие продолжается и в сфере дополнительного образования. На базе школы №1 в Мончегорске будет создан технопарк «Кванториум» - второй в регионе, первый открылся в 2022 году в лицее №1 Североморска. На базе Дома детского творчества «Дриада» в Снежногорске откроется третий в Мурманской области центр цифрового образования детей «IT-куб». Кроме того, в дополнительном образовании будет создано 671 новое место по четырём направлениям: художественное, физкультурно-спортивное, туристско-краеведческое и социально-гуманитарное.

В обсуждении этого вопроса на оперативном совещании в режиме ВКС принял участие спикер Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

– За короткое северное лето в регионе сделан большой объём работ по подготовке к новому учебному году. - отметил Сергей Дубовой, комментируя итоги совещания. - Напомню, в послании Федеральному Собранию глава государства поручил продлить программу капремонтов школ до 2030 года, а также расширить её, распространив на детские сады, колледжи и общежития вузов. Преобразование школьных пространств стало возможным благодаря грантам проекта «Арктическая школа». Получилось реализовать все самые смелые замыслы педагогов и родителей. При поддержке региональных властей создаются все необходимые условия для полноценного развития не только школьников, но и дошколят. Уверен, что современная образовательная среда с самого раннего возраста – залог качества обучения и мотивации детей к получению новых знаний. Сомнений в этом нет!

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/