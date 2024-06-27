По поручению губернатора Андрея Чибиса из бюджета выделят 3,7 млн рублей на замену общедомовых бойлеров

Губернатор Андрей Чибис поручил заменить вышедший из строя общедомовой бойлер в Мурманске на проезде Молодёжном, 16. Обращение с такой просьбой поступило от жительницы данного дома в ходе «прямой линии» 16 июня.

«Коллегам поручаю в ситуации разобраться. Мы уже более 40 бойлеров в Мурманске заменили, чтобы люди не дожидались программы капремонта, если бойлер выходит из строя», – ответил Андрей Чибис.

Кроме уже упомянутого дома в список попал ещё один – на улице Полярные Зори, 34, который также снабжает горячей водой дом на улице Капитана Тарана, 3.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области , так, из регионального бюджета планируется направить более 3,7 миллиона рублей на демонтаж старого и установку нового современного общедомового оборудования в двух домах.

Проект постановления размещен на сайте «Открытый регион».

Принятие этого проекта постановления способствует достижению целей национального проекта «Жильё и городская среда» в части показателя «Количество семей, улучшивших жилищные условия».

Напомним, с 1 июня на портале «Наш Север» стартовал сбор предложений по обновлению плана «На Севере – жить». Свои предложения могут внести все северяне.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22459&page=1



