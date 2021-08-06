По поручению губернатора Андрея Чибиса к новому учебному году первоклассников региона обеспечат брендированными канцелярскими наборами

По поручению губернатора Андрея Чибиса к началу учебного года учащиеся первых классов общеобразовательных организаций региона будут обеспечены школьными канцелярскими наборами с логотипами «#НаСевереЖить» и «#НаСевереУчиться». Всего планируется закупить свыше 9 тысяч наборов, на эти цели из резервного фонда Правительства Мурманской области будет направлено более 5 млн рублей.

Соответствующее постановление подписано и опубликовано на официальном портале правительства Мурманской области.

Работа организована в рамках реализации основного мероприятия «Развитие дошкольного и общего образования» госпрограммы Мурманской области «Образование и наука», сообщает региональное Министерство образования и науки.