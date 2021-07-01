По поручению губернатора Андрея Чибиса к новому учебному году школьников и дошколят региона обеспечат светоотражателями

По поручению губернатора Андрея Чибиса к началу учебного года учащиеся общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций региона будут обеспечены световозвращающими элементами (фликерами) с логотипами «#НаСевереЖить» и «#НаСевереУчиться». Всего планируется закупить свыше трёхсот тысяч фликеров, на эти цели из резервного фонда правительства Мурманской области будет направлено более 10 млн рублей.

Соответствующее постановление подписано и в ближайшее время будет опубликовано на официальном портале.

Работа организована в рамках реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения в Мурманской области», сообщает региональное Министерство образования и науки.