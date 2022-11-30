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Мурманская область. Арктика (16+)30.11.22 12:30

По поручению губернатора Андрея Чибиса мобилизованных и участников СВО освободят от уплаты транспортного налога

Законопроект, который вносит поправки в региональный закон «О транспортном налоге», принят по инициативе губернатора Андрея Чибиса 29 ноября на очередном заседании Мурманской областной Думы.

Законопроектом предлагается освободить от уплаты транспортного налога на территории Мурманской области за 2021 (срок уплаты – 1 декабря 2022 года) и 2022 годы (срок уплаты – 1 декабря 2023 года) лиц, призванных на военную службу по мобилизации в Вооружённые Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», а также лиц, являющихся участниками специальной военной операции, либо супругов указанных лиц.

Налоговая льгота предоставляется на одно транспортное средство, мощность двигателя которого является наибольшей.

В законопроекте к участникам специальной военной операции относятся военнослужащие и сотрудники федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации, принимающие (принимавшие) участие в специальной военной операции, сотрудники уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, выполняющие (выполнявшие) возложенные на них задачи в период проведения специальной военной операции, лица, заключившие контракты о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооружённые Силы Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом Российской федерации от 31.05.1996 №61-ФЗ «Об обороне».

Для того чтобы воспользоваться налоговой льготой, мобилизованным лицам не потребуется обращаться в налоговый орган, так как сведения о них будут поступать в рамках межведомственного информационного взаимодействия Минобороны России и Федеральной налоговой службы России.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, предоставление налоговой льготы по транспортному налогу лицам, участвующим в специальной военной операции, а также супругам носит заявительный характер.

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