По поручению губернатора Андрея Чибиса на средства областного бюджета 10 муниципалитетам закупили дополнительную уборочную технику

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, о готовности муниципальных образований к уборке территорий в зимний период вчера на оперативном совещании в правительстве региона доложила и.о. министра энергетики и ЖКХ Алёна Кузнецова.

Так, в собственности у муниципалитетов находится 676 единиц техники. Вся техника прошла необходимое обслуживание, оснащена бортовым навигационно-связным оборудованием и готова к работе.

«Посмотрим на деле, как будет использоваться эта техника. И дело не только в технике, а самое главное, в организации процесса: ее выбора, своевременности работы, постановки заданий, контроля их исполнений и проверки результатов», – подчеркнул Андрей Чибис.

Количество уборочной техники в собственности управляющих организаций, ответственных за содержание дворовых территорий, составляет 139 единиц.

«При отсутствии у управляющих организаций собственной техники имеются заключенные договоры с подрядными организациями на ее предоставление», – подчеркнула Алёна Кузнецова.

Количество уборочной техники у подрядчиков управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК составляет 596 единиц.

Контроль качества уборки придомовых территорий осуществляется в рамках выездных мероприятий, а также через систему «СМУТ», что позволяет фиксировать работу техники и дворников на придомовых территориях с возможностью прикрепления фотоотчётов о проведенной уборке, если она проводилась в ручном режиме.

В 2024 году по поручению губернатора Андрея Чибиса в рамках плана «На Севере – жить» за счёт субсидии из областного бюджета 10 муниципалитетов пополнили парк уборочной техники. Всего за последние годы по плану приобретено 70 транспортных средств.

В завершении доклада Андрей Чибис поручил Минэнерго и ЖКХ увеличить количество внеплановых выездных проверок качества уборки территорий, а муниципальным властям, учитывая погодные условия, усилить режим работы.

«Необходимо проводить эту работу в том числе в рамках губернаторского контроля, как это и сейчас происходит, без предупреждения. Нужно выезжать, следить за тем, как убираются наши муниципалитеты», – подчеркнул глава региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/