По поручению губернатора Андрея Чибиса на строительные работы в детском оздоровительном центре «Гандвиг» будут направлены дополнительные средства

По поручению губернатора Андрея Чибиса в детском оздоровительном центре «Гандвиг» будут произведены дополнительные ремонтные работы, не предусмотренные сметной документацией.

Планируется создание водоотводного козырька, позволяющего избегать подтопления подвальных помещений. На эти цели из резервного фонда правительства Мурманской области будет направлено около 5 млн рублей.

Соответствующее постановление подписано и в ближайшее время будет опубликовано на официальном портале правительства Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, работа организована в рамках реализации основного мероприятия «Организация качественного отдыха и оздоровления детей» государственной программы Мурманской области «Образование и наука».