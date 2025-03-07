По поручению губернатора Андрея Чибиса ограничен рост арендной платы за государственные земли для граждан и гаражных кооперативов

Правительство Мурманской области утвердило изменения в порядок расчёта арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности или с неразграниченной собственностью.

Основное нововведение – ограничение роста годовой арендной платы за землю под гаражами для граждан и гаражно-строительных кооперативов в 2025 и 2026 годах. Изменения были подготовлены по поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса для поддержки граждан и обеспечения стабильности в вопросах землепользования.

Так, арендная плата за государственные земли, предоставленные без проведения торгов до 1 января 2025 года, не может превышать размер платы за предыдущий год более чем на 10%. Это касается участков, используемых для индивидуального жилищного строительства, садоводства, личного подсобного хозяйства, огородничества и размещения индивидуальных гаражей.

Для участков, предоставленных после 1 января 2025 года, установлены предельные значения арендной платы: не более 0,3% от кадастровой стоимости для гаражей и не более 0,5% для других целей.

Также документом определён момент, с которого арендная плата за земельные участки, предоставленные льготным категориям граждан, начисляется в ограниченном размере – не более размера земельного налога за участок. Если договор аренды уже оформлен, льгота начнёт действовать с начала года, когда было подано заявление о включении в льготную категорию. Для новых договоров ограничение применяется с момента передачи участка в аренду, уточняет Министерство имущественных отношений Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/