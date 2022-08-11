По поручению губернатора Андрея Чибиса отличники колледжей и техникумов региона начнут получать ежемесячно по 10 тысяч рублей

Вчера в Мурманске начал работу I Чемпионат профессионального мастерства по северным профессиям. На пленарном заседании «Кадры для новой экономики Арктической зоны» губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что для поддержки отличников колледжей и техникумов в регионе учредят дополнительную региональную стипендию.

«В Мурманской области действует ряд мер поддержки для тех, кто усиленно занимается наукой, спортом, искусством, волонтёрством. С этого года вводим дополнительную региональную стипендию для отличников колледжей и техникумов. По 10 тысяч рублей ежемесячно начнут получать почти 500 наших ребят уже с сентября», – сказал губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/