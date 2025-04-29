По поручению губернатора Андрея Чибиса расширен перечень приоритетных категорий проектов по программе «Губернаторский старт»

28 апреля в ходе оперативного совещания заместитель губернатора - министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова представила изменения в порядок предоставления гранта «Губернаторский старт», а также рассказала об условиях участия в конкурсном отборе в 2025 году.

«Грант «Губернаторский старт» – это не просто финансирование. Это инвестиции в людей, которые верят в Арктику и готовы создавать здесь новые возможности», – отметила Светлана Панфилова.

Малый и средний бизнес по-прежнему находится в фокусе внимания развития экономики области. В 2025 году правительство Мурманской области продолжило реализацию мер поддержки и дополнило порядок предоставления гранта «Губернаторский старт» отдельной приоритетной группой проектов в сферах, определенных стратегическим планом «На Севере – жить!».

Так, в отдельный блок выведены отрасли, отнесенные к сервисной экономике, в частности такие направления бизнеса, как создание инфраструктуры для размещения туристов, придорожной инфраструктуры, объектов водного туризма, социально ориентированный бизнес, сектор бытовых услуг, создание креативных пространств и объектов общественного питания.

С 29 апреля предприниматели Мурманской области могут подать заявки на участие в конкурсе грантов «Губернаторский старт», чтобы получить грант до 2 млн рублей на развитие бизнеса в Арктическом регионе.

Подать заявку на участие необходимо на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки по ссылке: https://promote.budget.gov.ru/. (https://promote.budget.gov.ru/)

Светлана Панфилова также озвучила информацию о нескольких проектах, реализованных предпринимателями на средства гранта «Губернаторский старт».

Например, в 2025 году индивидуальным предпринимателем из ЗАТО Североморск открыто еще одно пространство для семейного досуга – детская кулинарная студия «Кусочек счастья» с игровой комнатой. В студии проводятся кулинарные мастер-классы, на которых участники могут научиться готовить базовые блюда и освоить искусство выпечки.

Кроме того, благодаря грантовой поддержке для жителей Оленегорска расширился спектр бытовых услуг, в городе появилась прачечная самообслуживания «Большая стирка».

Как отмечает региональное Министерство развития Арктики и экономики, конкурс «Губернаторский старт», инициированный губернатором Мурманской области», является одним из самых востребованных среди предпринимателей Мурманской области и реализуется в рамках стратегического плана «На Севере – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/