По поручению губернатора Андрея Чибиса региональным оператором АО «Ситиматик» выполняется план мероприятий по улучшению качества предоставления услуг

Одной темой вчерашнего оперативного совещания стала работа регионального оператора АО «Ситиматик». Губернатор Андрей Чибис напомнил, что она находится на постоянном контроле Министерства энергетики и ЖКХ Мурманской области.

«Ранее мы провели совещание с участием регоператора по обстановке с вывозом отходов в Мурманске, где договорились об увеличении числа техники и специалистов для улучшения качества услуг. На сегодняшний день уже наблюдается положительная динамика: количество обращений граждан по вопросам вывоза ТКО в феврале снизилось в 2 раза», – отметил глава региона.

Также региональным оператором проведён перерасчёт платы за вывоз ТКО по зафиксированным нарушениям. Он затронул более 1000 многоквартирных домов, более 63 тысяч лицевых счетов и 81 юридическое лицо. Общая сумма перерасчета составила около 2 миллионов рублей.

Подробнее о работе регионального оператора доложил директор Мурманского филиала АО «Ситиматик» Дмитрий Соснин.

Руководитель регоператора сообщил, что на сегодняшний день реализованы все 15 мероприятий указанного плана, в том числе увеличено число маршрутов вывоза ТКО, а также количество техники на них. Кроме этого, закуплено и уже эксплуатируется 7 единиц техники, пополнен штат водителей. В период пиковых нагрузок был организован режим работы в две смены. На сегодняшний день ситуация стабилизирована.

Также Дмитрий Соснин рассказал о закупке 600 новых контейнеров, которые в ближайшее время будут доставлены в регион для замены вышедших из строя. Параллельно, в рамках стратегического плана «На Севере – жить!», муниципалитетам поставлена задача по обновлению контейнерных площадок.

Комментируя доклад, курирующий заместитель губернатора – министр энергетики и ЖКХ Алла Истомина подтвердила изложенную информацию.

«Я хочу подтвердить, меры для недопущения повторных срывов вывоза ТКО принимаются в полном объеме. Кроме прочего, с целью обеспечения контроля за оказанием коммунальной услуги в системе мониторинга уборки территорий Мурманской области в тестовом режиме организована передача телематических данных от 92 транспортных средств, задействованных в вывозе ТКО. В дальнейшем это позволит обеспечить возможность сопоставления фактических маршрутов мусоровозов с утвержденными графиками. Дмитрий Алексеевич, прошу вас организовать работу по обеспечению регистрации в системе всей техники», – сказала Алла Истомина.

Отдельно руководитель ведомства обратила внимание регоператора на необходимость оперативного реагирования на обращения граждан, в том числе в сети «Интернет». Срок ответа не должен превышать 24 часа.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/