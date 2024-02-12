По поручению губернатора Андрея Чибиса в Мурманске продолжаются проверки качества отопления в домах Ленинского округа

После очередного похолодания Министерство государственного жилищного и строительного надзора совместно с Минэнерго и ЖКХ, АО «Мурманэнергосбыт» и управляющими организациями продолжает проверки жалоб жителей Ленинского округа Мурманска на проблемы с отоплением. Проверки проводятся по поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Для того, чтобы получить объективную картину, инспектор министерства и сотрудник «МЭС» просматривают стены и окна внутри квартиры двумя тепловизорами, а специальным термометром замеряется температура воздуха. Также тепловизором проверяется дом с улицы, что позволяет сразу определить места утечек тепла наружу. Далее следует проверка корректности работы теплотехнического оборудования дома.

«Мы посмотрели, как функционирует система теплоснабжения в теплопункте, осуществили замеры температурного режима в жилых помещениях. Как показали замеры, температура на данный момент соответствует норме, – отметил начальник управления надзора за состоянием жилищного фонда Министерства государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области Михаил Иванов.

В ходе рейда с участием главы Госжилстройнадзора Алены Кузнецовой были проверены жилые помещения в домах на проспекте Героев-североморцев 11 корп. 1, ул. Миронова, 16/32, ул. Аскольдовцев, 47, ул. Инженерная, 7, ул. Гончарова, 15.

«Мы с ресурсниками и управляющими организациями сейчас оперативно реагируем на такие жалобы. Например, как только после январских морозов началось потепление, многие УК принялись решать вопросы с межпанельными швами. Конечно, есть компании, которые надо заставлять работать. По ним проводятся проверки, после которых мы добиваемся исполнения предписаний. Но в целом уже налажена достаточно скоординированная работа», – подчеркнула Алена Кузнецова.

Фото: https://gov-murman.ru