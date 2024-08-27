По поручению губернатора Андрея Чибиса в Мурманской области создаётся всё больше вариантов досуга для старшего поколения

Вчера одной из тем оперативного совещания правительства Мурманской области стала программа по организации дополнительных возможностей активно и интересно проводить время для старшего поколения северян. Напомним, соответствующее поручение дал губернатор Андрей Чибис. О том, как проводят лето пожилые жители региона и какие мероприятия для них подготовят в сентябре, подробно рассказал министр труда и социального развития Сергей Мякишев.

«Мероприятия, которые состоялись в августе, отвечают пожеланиям пожилых северян, высказанными во время проведения анкетирования. Мнение орошенных также легло в основу осенней программы, разработанной нами совместно с региональными министерствами спорта, культуры и комитетом по туризму. В августе-сентябре текущего года запланировано порядка 200 различных досуговых мероприятий», – пояснил министр труда и социального развития.

В ответ на запрос в региональный проект «Бодрое воскресенье. Долголетие», реализуемый по плану «На Севере – жить», уже включены дополнительные занятия по скандинавской ходьбе в нескольких муниципалитетах, а в Мурманске внедрено новое направление для старшего поколения – «Лечебная физкультура». Эта мера вызвала большой интерес у северян: лишь в этом месяце к проекту присоединились более 170 человек. Не меньшей популярностью пользовались турниры по настольным играм и танцевальные вечера, на которые этим летом приглашали учреждения культуры. Одним из самых востребованных мурманских мероприятий стал проект «Мелодии мурманского лета», который проходит каждое воскресенье в сквере на Ленинградской и объединяет каждый раз сотни северян. Вместе с ними для пожилых северян проводили литературные часы и творческие мастер-классы, занятия по рукоделию и спортивные активности, выставки и кинопоказы. На текущий момент уже состоялись 85 мероприятий, участниками которых стали более 2700 северян. Анонсы мероприятий регулярно появляются на портале «Наш Север».

«Работа продолжится и в сентябре: северян ждут клубы по интересам и любительские кружки, концерты и спектакли, танцевальные вечера и собрания книжных клубов, занятия по повышению компьютерной грамотности и физкультурой. Кроме того, досуговые и спортивные мероприятия будут по-прежнему проходить в учреждениях социального обслуживания населения, подведомственных министерству труда и социального развития. В августе в таких события приняли участие порядка 200 граждан старшего поколения», – подчеркнул Сергей Мякишев.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, продолжается активная работа и по привлечению пожилых северян к участию в региональных конкурсах, в том числе «Сувенир года» и «На Севере – отдыхать!», которые проводятся комитетом по туризму. Большой популярностью среди старшего поколения также пользуются созданные в Мурманской области круглогодичные самостоятельные туристические маршруты, экологические тропы и тропы здоровья.

Ещё одна важная тема – акция «Палатки здоровья», стартовавшая 5 августа в Мурманске. Программа позволяет пожилым людям бесплатно пройти экспресс-обследование: измерить антропометрические данные, артериальное и внутриглазное давление, уровень кислорода в крови и сделать исследование ЭКГ. В настоящее время такие обследования прошли три тысячи северян. Адреса пунктов и график их работы опубликован в группе «Север – активное долголетие» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото (группа «Бодрое воскресенье» в социальной сети «ВКонтакте»): https://gov-murman.ru/info/news/