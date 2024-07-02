По поручению губернатора Андрея Чибиса в Мурманской области учрежден знак отличия для почётных работников сферы молодёжной политики Мурманской области

Вчера в ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис сообщил о решении учредить знак отличия для почётных работников сферы молодёжной политики Мурманской области. Подписано соответствующее постановление.

«Тема принципиально важная. Вовлечение молодёжи в активную общественную жизнь, профессиональная ориентация, возможности для роста и развития – то, чем занимается сейчас большая команда работников молодежной политики региона, это очень важно. Такой знак отличия будет теперь и у работников этой сферы и лучшие будут им награждаться», – подчеркнул губернатор.

Глава региона напомнил, что на прошлом заседании правительства обсуждали тему молодёжной политики.

«Активно будем развивать эту тему, все, что касается молодёжной политики, молодежи. И желаю всем, кто у нас этим занимается, в том числе новому руководителю комитета молодёжной политики, активно драйвить, давать необходимые инициативы, чтобы та системная работа, которой мы занимаемся, давала еще больший успех», – обратился к коллегам губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru