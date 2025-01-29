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Мурманская область. Арктика (16+)29.01.25 11:30

По поручению губернатора Андрея Чибиса в Мурманской области запустят новые программы «Арктический маяк» и «Вернёмся с друзьями», направленные на привлечение специалистов и студентов

В рамках доклада об итогах программы «Курс на Север» на оперативном совещании 27 января руководитель проекта Венера Кравченко представила две новые инициативы по привлечению специалистов и студентов в Мурманскую область. С 15 февраля 2025 года по поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в рамках обновленного стратегического плана «На Севере – жить» стартуют реферальная программа «Арктический маяк» и программа амбассадоров «Вернёмся с друзьями».

Программа «Арктический маяк» разработана для вовлечения жителей Мурманской области в процесс привлечения трудоспособной молодёжи в регион. Каждый житель региона в возрасте от 18 до 35 лет, зарегистрированный в программе в качестве реферера, сможет рекомендовать специалистам того же возраста из других регионов переезд в Мурманскую область. За каждого нового жителя, который переедет в регион, зарегистрируется и трудоустроится, реферер получит денежное вознаграждение в размере 15 тысяч рублей. Для первых 10 участников программы предусмотрена увеличенная выплата в размере 20 тысяч рублей за каждого привлечённого специалиста. Выполнение всех условий участия в программе будут тщательно отслеживаться и подтверждаться документально.

«Совсем скоро официальный сайт проекта «Курс на Север» будет перезапущен и получит специальную вкладку, посвящённую реферальной программе «Арктический маяк». Мы понимаем, что решение о переезде – это важный шаг, и в большинстве случаев программа будет работать для привлечения родственников и друзей рефереров, проживающих в других регионах. Наша задача — помочь рассказать им о преимуществах жизни и работы в Мурманской области как можно подробнее и объёмнее через личные рекомендации жителей региона», –  подчеркнула Венера Кравченко.

Программа амбассадоров «Вернёмся с друзьями» направлена на популяризацию возможностей региона среди студентов, обучающихся за пределами Мурманской области. Участниками программы могут стать молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, которые готовы рассказывать о преимуществах жизни, обучения, прохождения практики и работы в Мурманской области. Амбассадоры будут участвовать в мероприятиях, проводить информационные встречи и помогать в продвижении региона как территории возможностей. Отбор 30 участников продлится с 15 февраля по 31 марта, каждому амбассадору будет присвоен официальный статус сроком на один год. Участники получат методическую поддержку, доступ к информационным материалам, возможности принимать участие в знаковых мероприятиях региона и закрытых мероприятиях с известными спикерами.

«С начала четвертого квартала прошлого года мы значительно активизировали работу с иногородними студентами. Многие из них, побывав в Мурманской области как туристы или проходя здесь практику, остались довольны, и готовы делиться своим опытом с сокурсниками в своих городах. Нередко мы получаем заявки на прохождение практики сразу от нескольких студентов с одного потока – ребята хотят приехать к нам вместе с друзьями. Именно эта тенденция вдохновила нас на создание программы амбассадоров и внедрение системной работы с активными студентами», – отметила руководитель проекта.

Подробная информация и положения о новых программах будет доступна в социальных сетях проекта «Курс на Север» с 15 февраля.

Как отмечает региональное Министерство развития Арктики и экономики, с начала запуска программы «Курс на Север» в Мурманскую область переехали 392 человека из 63 субъектов Российской Федерации. Среди них 238 специалистов и 154 члена их семей. Наиболее востребованными направлениями стали педагогика, технические и гражданские специальности. Руководитель проекта подчеркнула, что проект продолжит расширять свои возможности, чтобы ещё больше молодых специалистов и студентов могли связать своё будущее с Мурманской областью.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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