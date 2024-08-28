По поручению губернатора Андрея Чибиса в Приморске появилась современная баскетбольная площадка

Новое спортивное пространство обустроили на территории спортивного комплекса «Олимпиец» в Приморске Запорожской области по поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. На её создание из областного бюджета было выделено 8,1 млн рублей.

Напомним, запрос на площадку для игры в баскетбол поступил главе региона от юной жительницы Приморска Ольги в ходе «Арктического диалога», который проходил в декабре 2023 года на международной выставке-форуме «Россия» в рамках Дня Мурманской области.

По поручению губернатора баскетбольная площадка была построена. Покрытие площадки выполнено на основе резиновой крошки, установлены щиты с кольцами, сделано ограждение.

Региональное Министерство информационной политики напоминает, что в прошлом году на стадионе «Олимпиец» шефы из Мурманской области установили современную воркаут-площадку.

Также в Приморском лицее был отремонтирован спортивный зал для занятий различными видами единоборств.

Работы ведутся в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Мурманской области и администрацией Приморского района Запорожской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/