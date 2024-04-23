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Мурманская область. Арктика (16+)23.04.24 13:00

По поручению губернатора Андрея Чибиса в рамках региональных субботников в Мурманской области состоятся выставки коммунальной техники

Вчера в  рамках оперативного совещания правительства Мурманской области вице-губернатор Алексей Лыженков доложил об уборке муниципальных образований региона после зимнего периода.

Напомним, с 2023 года контроль качества уборки в регионе осуществляется с использованием специализированной информационной системы мониторинга уборки территорий (СМУТ), которая содержит реестры сети автодорог и объектов дорожной инфраструктуры и договоров, ведётся учёт дорожной техники. 

«По данным СМУТ на территории области для уборки в зимний период задействовано 663 единицы техники, в среднем в неделю уборку осуществляют не менее 300 единиц техники, в усиленном режиме – до 365 единиц. Объём вывезенного снега с улично-дорожной сети с начала зимнего периода составил 1 млн 217 тысячи кубометров, с дворовых территорий – более 329 тысяч кубометров», – пояснил заместитель губернатора Мурманской области Алексей Лыженков. 

В настоящее время подготовка муниципалитетов к уборке после зимнего периода находится на завершающей стадии – выполнение работ по региону составляет порядка 80%. На сегодняшний день практически в полном объёме заготовлены трапы и мешки с песком. Всего по области для предупреждения подтоплений до 30 апреля необходимо очистить более 200 километров ливневых канализаций, 2 тысячи дождеприёмных колодцев, 60 тысяч погонных метров водоотводящих лотков.   

«Традиционно в конце апреля для санитарной очистки и благоустройства территорий после зимнего периода проводятся общегородские субботники. Так, 27 апреля во всех муниципалитетах состоится Всероссийский субботника в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», 4 и 7 мая предлагаем провести региональные субботники в преддверии Дня Победы, а в конце мая – на водных объектах», – отметил Алексей Лыженков.

По поручению губернатора Андрея Чибиса в Мурманске 4 мая в рамках субботника на площадке перед отелем «Меридиан» и на улице Ленинградской пройдёт выставка уборочной и специализированной коммунальной техники УДХ, МЭС, Мурманской ТЭЦ, МОЭСК и «Мурманскводоканала». Выставки коммунальной техники также будут проведены в Мончегорске, Кандалакше, Коле, Заозерске и Печенгском округе. 

Алексей Лыженков отметил, что в 2024 в рамках плана «На Севере – жить» по поручению губернатора Андрея Чибиса для продолжения программы обновления парка коммунальной техники из областного бюджета выделено 155 млн рублей. В муниципалитеты региона в ближайшее время поступят 10 современных коммунальных машин, которые преимущественно могут работать круглый год в зависимости от устанавливаемого оборудования. Четыре единицы техники уже поступили: самосвал «МАЗ» в Печенгский округ, три вакуумные подметально-уборочный машины – в ЗАТО Видяево, ЗАТО Александровск и ЗАТО Североморск. Такая же техника появится в Заозерске, в Мончегорск и Колу поступит две универсальные коммунальные машины, а в Ревду и Апатиты – вакуумные подметальные машины на шасси. 

«В рамках выездных мероприятий по контролю за содержанием УДС и дворов специалистами Мингосжилстройнадзора и Минэнерго и ЖКХ зафиксированы факты ненадлежащего состояния дорог и придомовых территорий», – отметил Алексей Лыженков.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, заместитель губернатора поручил главам муниципалитетов обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий во избежание подтоплений и отметил, что работа уже ведётся, замечаний становится всё меньше.

«Техника дополнительная пришла, и как только погодные условия позволят, населенные пункты нужно зачищать от пыли и приводить их в порядок. Важно, чтобы везде было чисто и опрятно. Субботники должны быть интересными, массовыми, людей нужно вовлекать. И технику, конечно, детям нужно показать, и это будет в том числе еще одним элементом уважения и благодарности к тем, кто убирает наши города круглый год – они этого действительно заслуживают», – подчеркнул Андрей Чибис.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27133&page=7

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