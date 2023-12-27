По поручению губернатора Андрея Чибиса в регионе расширена государственная поддержка участников СВО

В Мурманской области расширена государственная поддержка участников специальной военной операции. С января 2024 года участники СВО с инвалидностью могут компенсировать расходы на проезд в медицинские организации для реабилитации и обратно. Соответствующее постановление подписано губернатором Мурманской области.

Право на получение денежной выплаты имеют участники СВО, проживающие на территории Мурманской области по месту жительства либо месту пребывания, в связи с понесёнными расходами на проезд по направлению врача в медицинские организации, расположенные за пределами территории населённого пункта, в котором они проживают, для прохождения медицинской реабилитации.

Компенсация устанавливается в размерах, соответствующих протяжённости маршрута (расстоянию от места проживания участника СВО до места нахождения медицинской организации, определенному по маршрутам регулярных перевозок):

- при протяженности маршрута до 50 км – 700 рублей;

- при протяженности маршрута от 50 км до 100 км – 1500 рублей;

- при протяженности маршрута от 100 км до 150 км – 3000 рублей;

- при протяженности маршрута от 150 км до 200 км – 4000 рублей;

- при протяженности маршрута от 200 км до 250 км – 5000 рублей;

- при протяженности маршрута от 250 км до 300 км – 8000 рублей;

- при протяженности маршрута свыше 300 км – 9000 рублей.

Подать заявление на компенсацию можно следующими способами: с использованием регионального портала; лично в ГОБУ «МФЦ МО»; почтовым отправлением.

Бланки заявлений установленного образца размещены на сайтах государственных областных казенных учреждений – центрах социальной поддержки населения. Сведения о местонахождении, контактных телефонах центров социальной поддержки населения можно узнать на официальном сайте Министерство труда и социального развития Мурманской области.



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