По поручению губернатора Андрея Чибиса в школы Росляково от улицы Мохнаткина Пахта учеников будет возить специализированный автобус

С 15 октября в школы №3 и №4 в мурманском жилрайоне Росляково от улицы Мохнаткина Пахта детей будет возить специализированный автобус. В пути ребят будут сопровождать педагоги образовательных учреждений.

Ранее школьникам, проживающим на улице Мохнаткина Пахта в Росляково, приходилось преодолевать длинный путь до ближайшей остановки по слабо освещенному участку дороги. Родители ребят неоднократно обращались с этой проблемой в органы власти. К решению вопроса подключился губернатор Андрей Чибис. Администрацией Мурманска принято решение о выделении микроавтобуса «CITROЁN» на 22 посадочных места для доставки детей в образовательные учреждения.

Время перевозки обучающихся согласовано со временем начала и окончания учебных занятий в школах. Утром автобус будет отправляться от улицы Мохнаткина Пахта в 8.00. По окончании учебных занятий автобус будет ждать ребят в 13.30 у школы №4, в 14.00 – у школы №3, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.