По поручению губернатора Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области усиливает работу по повышению эффективности управления МКД

В нашем регионе запускается проект превентивного контроля: регулярные рейды, прямое общение с жителями и выявление проблем на ранней стадии.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Мурманской области Элина Акулова обследовала дом №18 по улице Героев Рыбачьего. Это 9-этажная панелька 1975 года постройки, которая имеет два подъезда, 146 квартир, а обслуживает его управляющая организация ООО «Решение».

Обращения жителей, копившиеся годами, оказались системными проблемами: затопленный подвал, плохая уборка и возгорания в мусоропроводе, грызуны, неудовлетворительный вывоз ТКО, захламление мест общего пользования.

«Ввиду высокой активности жителей данный адрес был выбран для первого рейда. Приятно отметить, что в многоквартирном доме есть неравнодушные собственники. Поставленные сегодня жителями вопросы относятся к полномочиям управляющей компании, следовательно, все озвученные работы должны быть выполнены. Такие выезды будут осуществляться на еженедельно», – пояснила Элина Акулова.

По итогам рейда представители власти дали ряд поручений и разъяснений.

Ремонт подъездов в доме запланирован на конец 2026 — начало 2027 года. Что касается проблемы с грызунами — в городе проводится плановая дератизация сертифицированными средствами, управляющая компания уже задействована в этой работе, ситуация находится в стадии разрешения. УК поручено в кратчайшие сроки провести санацию ствола мусоропровода. До конца дня 21 мая поручено развесить в подъездах правила пользования внутридомовой канализацией и продублировать информацию в домовом чате в «МАКС». В недельный срок должен быть подготовлен и направлен в министерство план мероприятий по устранению причин подтопления подвального помещения.

Кроме того, представители регионального Минэнерго и ЖКХ обратили внимание жильцов на необходимость избрать совет многоквартирного дома — это требование закона. У актива есть механизмы для его создания, что позволит собственникам помещений дома контролировать выполнение управляющей организацией работ, в том числе по уборке подъездов и придомовой территории.

Также в ходе рейда были записаны контакты жителей соседних домов — с ними оперативно свяжутся и помогут в решении их вопросов.

Вместе с первым заместителем министра энергетики и ЖКХ региона участие в рейде приняли: депутат Мурманской областной Думы Герман Иванов, депутат горсовета Наталья Найденова и замглавы Первомайского округа Евгений Филиппов.

По сведениям Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, за 2025 год и 4 месяца 2026 года в регионе провели около 1,4 тысячи проверок УК, выдали порядка 900 предписаний. Исполнительская дисциплина растёт: исполнено более 90% предписаний и около 95% предостережений. За этот же период вынесено более 570 постановлений о штрафах на общую сумму 20,2 млн рублей. С 2019 по 2025 годы в рамках народной программы «На Севере – жить!» отремонтировано 7 982 подъезда (более 39% от общего количества). В 2025 году текущий ремонт выполнен в 1479 подъездах. План на 2026 год — 1500 подъездов, в I квартале 2026 года управляющими организациями уже отремонтировано 194 подъезда.

