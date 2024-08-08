По поручению губернатора на создание спортплощадки в Ревде выделят дополнительные средства

По поручению губернатора Мурманской области Ловозерскому району выделено дополнительное финансирование в размере 628 тысяч рублей на реализацию инициативного проекта «Создание спортивной площадки школьного спортивного клуба «Импульс» в Ревде в рамках реализации губернаторской программы по поддержке инициатив жителей «На Севере – твой проект» в 2024 году.

В ходе выполнения работ в рамках договора была выявлена необходимость проведения дополнительных работ, в основном связанных с обнаружением ранее не учтенного бетонного фундамента.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, всего в текущем году на территории Мурманской области планируется реализовать 151 инициативный проект. Из-за того, что программа получила широкий отклик у северян в 2024 году было принято решение о проведении сразу двух конкурсных отборов, в одном из которых обустройство детских и спортивных игровых комплексов определили ранее в отдельную категорию.

Средства на проведение работ в Ревде будут выделены из резервного фонда.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/