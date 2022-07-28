По поручению губернатора в Мурманской области будет введена новая система оценки работы муниципалитетов

Удовлетворённость северян, исполнение нацпроектов и плана «На Севере – жить!» – ключевые показатели новой системы оценки эффективности работы муниципальных органов власти, которая будет введена в Мурманской области по поручению губернатора Андрея Чибиса. Система была презентована вчера в ходе расширенного заседания правительства Мурманской области, которое состоялось в Оленегорске под руководством главы региона.

«Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления – один стратегических вопросов этого заседания. Оцениваются 5 блоков: экономический, инфраструктурный, социальный, политический и административный. Главные критерии – удовлетворенность людей, качество и скорость выполнения задач в рамках национальных проектов, эффективность выполнения плана «На Севере – жить.2030». По этим трём ключевым направлениям оценим муниципальные команды с соответствующими мерами либо административного воздействия, либо поощрения, чтобы они могли реализовывать на своей территории проекты сверх выполненных планов», – пояснил Андрей Чибис и напомнил, что в 2019 и 2022 годах за включение мероприятий в план «На Севере – жить.2030» проголосовали более 50 тысяч северян. Детально о предлагаемой системе оценки рассказала первый заместитель губернатора Оксана Демченко.

Губернатор подчеркнул, что в каждом муниципалитете видны позитивные перемены – об этом, в том числе, сообщают и сами северяне. Так, обратную связь Андрей Чибис получил в ходе выезда в Печенгский округ накануне, и посетив предприятия Оленегорска сегодня.

«Все видят активное инвестирование и соответствующие работы по улучшению качества жизни в населенных пунктах. Мы выделяем беспрецедентный объем финансовой поддержки. Принципиально важно чтобы эти деньги использовались эффективно, чтобы проекты, определяемые нами совместно с северянами, исполнялись быстро и качественно», – обратился глава региона к коллегам.

Как сообщил Андрей Чибис, только в Оленегорск за последние годы регион вложил 4,2 млрд рублей, включая дотации на сбалансированность бюджета и реализацию региональных проектов.

Среди реализуемых: капремонты «Дома физкультуры», музыкальной школы, создание модельной библиотеки, благоустройство 4 скверов, 4 пространств в школах по программе «Arctic schools», ремонт свыше 15 участков дорог, закупка медоборудования включая цифровой маммограф, аппарат МРТ в Оленегорскую ЦРБ, капремонт которой начинается в этом году, создание молодёжного пространства «Сопки», объекты в рамках реновации ЗАТО и многое другое.

«В рамках национальных проектов, плана «На Севере – жить.2030» и ваших новых инициатив мы будем продолжать по возможности увеличивать инвестиции в муниципалитеты», – обратился губернатор к коллегам.

Также в рамках заседания говорили о проектах инициативного бюджетирования в регионе. Это еще одна мера поддержки, позволяющая максимально вовлечь жителей муниципалитетов. Губернатор отметил, что с 2020 года в рамках инициативного бюджетирования в регионе реализовано 117 проектов. Из них 39 – благоустройство территорий. В этом году реализуют ещё 54 проекта.

«На эти цели областным правительством за два года было выделено 68 млн рублей, в этом году мы кратно увеличили финансирование – 41 млн рублей запланированы в региональном бюджете, – подчеркнул Андрей Чибис и отметил, что сейчас идет проектирование объема средств на 2023 год. – Предлагаю коллегам высказаться, какую сумму необходимо заложить, чтобы расширить объем финансирования. Не только на благоустройство, но и на другие направления, важные для жителей населенных пунктов».

Губернатор отметил, что главное – активное вовлечение жителей региона в обсуждение реализуемых проектов. «Все, что мы делаем, направлено на повышение качества жизни людей. Важно, чтобы северяне помогали нам определить то, что им действительно необходимо», – сказал Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, кроме того, глава региона дал ряд важных поручений заместителям по итогам рабочих поездок. Елену Дягилеву он попросил проработать вопрос создания юношеской хоккейной команды, чтобы к сентябрю была возможность принять все необходимые решения. Оксане Демченко и региональному Минздраву – пересмотреть подход по комплексному оснащению учреждений здравоохранения.

«Около 2 млрд рублей мы в этом году направили на закупку оборудования для медучреждений. Необходимо пересмотреть подход по комплексному оснащению учреждений здравоохранения в области и руководствоваться не только заявками от главврачей, но и тем, что действительно необходимо пациентам. Для актуализации плана закупок прошу Минздрав, и Оксану Николаевну – проконтролировать, в ближайшие 20 дней провести инвентаризацию того, что есть, например, в женских консультациях, проанализировать и оснастить их необходимым минимумом на приоритетных направлениях. А затем эту практику распространить на все медицинские отделения», – подчеркнул Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/