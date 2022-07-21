По поручению губернатора выделены деньги на ремонт фасада поликлиники в Кандалакше

По поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в Кандалакше отремонтируют фасад здания взрослой поликлиники, ее также оборудуют новой мебелью.

Такое решение глава региона принял во время визита в муниципальный центр. Губернатор пояснил, что новая поликлиника проектируется. Это длительный процесс, поэтому сейчас в действующем здании, которое расположено в центре города по адресу ул. Первомайская, 50/1, необходимо заменить мебель и обновить фасад.

Из фонда правительства Мурманской области уже выделено более 9 млн рублей на поддержку здравоохранения в муниципалитете. Соответствующее постановление подписано.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, работы планируют выполнить в течение 2022 года. Кроме того, новая мебель поступит и в поликлинику Алакуртти.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/