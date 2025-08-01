По поручению Президента РФ Владимира Путина мероприятия мастер-планов Арктики приоритизированы в национальных проектах

31 июля 2025 года Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшегося 6 июня этого года. В перечень в том числе вошёл пункт о приоритизации мероприятий мастер-планов, разработанных для регионов Дальнего Востока и Арктики, и определению источников финансирования на их реализацию.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, ранее с такой инициативой выступал губернатор Андрей Чибис, она была поддержана, в том числе, на заседаниях возглавляемой им профильной Комиссии Госсовета «Северный морской путь и Арктика».

Так, согласно поручению, уровень расходов соответствующих государственных программ, направляемых на реализацию мероприятий, включенных в долгосрочные планы комплексного социально-экономического развития городов и агломераций Дальневосточного федерального округа и опорных населенных пунктов Арктической зоны Российской Федерации, должен быть доведен не менее чем до 5% от общей суммы.

В настоящее время работы по согласованию комплексных планов долгосрочного социально-экономического развития, которые являются основным документом по итогам разработки мастер-планов, находятся в завершающей стадии. Сейчас проходят согласования с федеральным правительством и вносятся корректировки на основе тех поручений, которые вышли по итогам Международного арктического форума, который прошёл в Мурманске в марте 2025 года.

Напомним, ранее губернатор Андрей Чибис выступил с инициативой о введении понятия опорных арктических городов, идея была поддержана Президентом Владимиром Путиным. В прошлом году разработаны мастер-планы развития опорных агломераций региона, представлены главе государства и одобрены. В разработке мастер-планов в разных форматах приняли участие более 10 тысяч местных жителей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551296/#&gid=1&pid=1