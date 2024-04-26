По поручению президента Владимира Путина в Мурманской области увеличивается размер федеральной выплаты за классное руководство и кураторство

Губернатор Андрей Чибис подписал постановление правительства, в соответствии с которым в населённых пунктах Мурманской области, где проживают менее 100 тысяч человек, увеличивается двукратно федеральная доплата за классное руководство в школах и кураторство в группах колледжей.

Напомним, что соответствующее поручение Президент России Владимир Путин озвучил в своём послании Федеральному собранию. В соответствии с постановлением правительства в Мурманской области увеличенную выплату за классное руководство и кураторство будут получать 2669 педагогических работников. Мера действует с 1 марта, поэтому за истекший период выплаты будут произведены до конца апреля, далее регулярно в сроки выплаты заработной платы. Для этих целей дополнительно будет предусмотрено 382,3 млн рублей из федерального бюджета и 17,4 млн рублей – из регионального.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, кроме того, для педагогических работников Мурманской области сохраняется региональная доплата за выполнение обязанностей классных руководителей и кураторов - до 8 тыс. рублей в зависимости от количества детей.

Фото: https://gov-murman.ru