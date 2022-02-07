По постановлению прокуратуры организация, поставлявшая в детские сады г. Кировска некачественные продукты питания, привлечена к административной ответственности

Прокуратурой г. Кировска Мурманской области была проведена проверка исполнения законодательства о несовершеннолетних в части качества поставляемых в дошкольные образовательные организации города продуктов питания.

Установлено, что ООО «Велес», поставлявший в дошкольные образовательные организации пищевую продукцию, представлялись копии деклараций о подтверждении соответствия продовольственных товаров требованиям технических регламентов с истекшим сроком действия и с признаками фальсификации. Кроме того, внешний вид тары с пищевой продукцией – огурцов солёных, на момент проверки однозначно указывал на то, что фасовка осуществлена не в заводских условиях производителя, а маркировка произведена вручную.

Прокурором города в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого Арбитражным судом Мурманской ООО «Велес» привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде предупреждения.

Ранее прокурором также были приняты меры реагирования в отношении дошкольных организаций, допустивших приёмку указанной пищевой продукции.