По постановлению прокурора мурманская управляющая компания оштрафована на 250 тысяч рублей

Прокуратурой Ленинского административного округа г. Мурманска проведена проверка по обращениям граждан по вопросу ненадлежащего исполнения управляющей организацией требований действующего законодательства при управлении при управлении многоквартирными домами №№ 9/4; 36 и 34 по ул. Адмирала флота Лобова; №№ 15 и 30/2 по ул. Аскольдовцев; № 23 по пр. Ивана Халатина в Мурманске.

По результатам проведенной проверки в деятельности общества выявлены нарушения лицензионных требований, предусмотренных частью 2 статьи 192 Жилищного кодекса РФ, Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170, Минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290, выразившиеся в отсутствии принимаемых мер к надлежащему содержанию общего имущества вышеуказанных многоквартирных домов.

Прокуратурой округа в отношении юридического лица вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 14.1.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований).

Постановлением Государственной жилищной инспекции Мурманской области общество привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей.