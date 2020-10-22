По представлению природоохранного прокурора Министерством природных ресурсов и экологии региона приняты меры к очистке озера Окунёвое в городе Мурманске

Мурманской межрайонной природоохранной прокуратурой в ходе проверки установлено, что при наличии в Министерстве природных ресурсов и экологии области информации о загрязнении озера Окунёвое, расположенного на территории муниципального образования город Мурманск, и находящегося в ведении государственного органа власти, меры к организации мероприятий по охране водного объекта в части ликвидации загрязнения и засорения, извлечения объектов механического засорения из него не были приняты.

Непринятие мер по охране водного объекта со стороны ведомства оценено природоохранной прокуратурой как нарушение ст. 26 Водного кодекса РФ, а также п.п. «б» ч. 4 Правил охраны поверхностных водных объектов, утверждённых постановлением правительства РФ от 05.02.2016 № 79.

В связи с этим прокуратурой в сентябре 2020 года в адрес министра внесено представление, по результатам рассмотрения которого в октябре государственным органом были проведены работы по очистке озера.