По предварительным данным ПAO «НОВАТЭК», общий объём реализации жидких углеводородов в III квартале 2024 года снизился

ПAO «НОВАТЭК» опубликовало предварительные производственные показатели за третий квартал и девять месяцев 2024 года.

По данным компании, в III квартале 2024 года добыча углеводородов составила 163,4 млн баррелей нефтяного эквивалента (бнэ), в том числе 20,57 млрд куб. метров природного газа и 3,4 млн тонн жидких углеводородов (газовый конденсат и нефть). По сравнению с III кварталом 2023 года добыча углеводородов увеличилась на 8,5 млн бнэ, или на 5,5%.

За девять месяцев 2024 года добыча углеводородов составила 494,1 млн бнэ, в том числе 62,30 млрд куб. метров природного газа и 10,2 млн тонн жидких углеводородов. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года добыча углеводородов выросла на 17,3 млн бнэ, или на 3,6%.

По предварительным данным, общий объём реализации природного газа, включая СПГ, в III квартале составил 16,87 млрд куб. метров, практически не изменившись по сравнению с третьим кварталом 2023 года. За девять месяцев 2024 года объём реализации газа составил 56,16 млрд куб. метров, что на 2,3% ниже аналогичного показателя за девять месяцев 2023 года.

По предварительным данным, общий объём реализации жидких углеводородов в III квартале составил 3,9 млн тонн, что на 4,3% ниже показателя за III квартал 2023 года. За девять месяцев 2024 года объём реализации жидких углеводородов составил 12,2 млн тонн, что на 3,0% выше показателя за девять месяцев 2023 года.

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