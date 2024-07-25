По предварительным данным, причиной более 70% возгораний в лесах Заполярья произошло из-за неосторожного обращения человека с огнём

С начала пожароопасного сезона текущего года на землях лесного фонда региона ликвидировано 17 пожаров на общей площади 55,17 га. Все возгорания ликвидированы в первые сутки, угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствовала.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года площадь лесных пожаров, произошедших на землях лесного фонда, сократилась в пять раз. В 2023 году на текущую дату было ликвидировано 66 пожаров на общей площади 281,82 га.

По предварительным данным, причиной более 70% возгораний произошло из-за неосторожного обращения человека с огнём.

Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области напоминает, что ограничение пребывания граждан в лесах региона и въезда в них транспортных средств действует до 4 августа.

За нарушение Правил пожарной безопасности в лесах предусмотрено административное наказание до 400 тысяч рублей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/