Около 9 тысяч участников собрал «Гольфстрим—2025»Териберка – Амдерма: подводную волоконно-оптическую линию связи запустили в тестовую эксплуатацию
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)15.09.25 11:15

По предварительным данным в Мурманской области в единый день голосования 90% мандатов получили кандидаты от «Единой России»

Вчера, 14 сентября, в Мурманской области прошёл единый день голосования. Андрей Чибис, губернатор Мурманской области, на оперативном совещании озвучил предварительные итоги муниципальных выборов, отметив, что в этот день завершились 8 избирательных кампаний по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований в ЗАТО г. Североморск, Кировске, Полярных Зорях, Кандалакшском, Кольском, Ловозерском, Печенгском и Терском муниципальных округах. На 137 мандатов было зарегистрировано 462 кандидата.

«Кампания серьёзная и высококонкурентная. Проголосовали 42 тысячи избирателей, жителей этих 8 муниципалитетов. Детали расскажет председатель областной избирательной комиссии Антон Богомолов, но по предварительным данным на сегодняшнее утро 90% мандатов получили кандидаты от «Единой России». Достойный результат. Спасибо всем нашим жителям – это серьёзная оценка нашей командной работы», – подчеркнул Андрей Чибис.

Глава региона также поблагодарил организаторов избирательной кампании – муниципальные и областную избирательные комиссии, Министерство внутренней политики региона, а также сотрудников правоохранительных органов.

«Крайне важно было обеспечить безопасность избирательного процесса с учетом всех возможных рисков. Исходя из поступавших в режиме онлайн данных, всё прошло спокойно, чётко, прозрачно, корректно и без сбоев», – отметил глава региона.

Подробнее о предварительных итогах единого дня голосования рассказал председатель Избирательной комиссии Мурманской области Антон Богомолов.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Соискатели-программисты не успевают за требованиями, которые предъявляют к ним работодатели
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Елизавета
11.09.25 20:28
Мало травить, нужно ещё трупы после этого убирать! Залезть в подвал, там тоже собрать мумии крыс! Заодно трубы в порядок привести, которые в аварийном состоянии! Работы много! *** Елизавета, д
Комментарий к новости:Ядоприманки с ароматом пива или карамели: в Мурманске стартовала сплошная дератизация
Константин Петрович
09.09.25 13:36
Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР.
Комментарий к новости:Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 17:27
Здравствуйте, мурманчане и все жители земли Кольской, России-страдалицы. Я, Юлия Бурак (Смирнова) патриотка земли Кольской, СНОВА с Вами! Меня лично и весь коллектив МБОУ "Молочненская СОШ" радует и
Комментарий к новости:Впервые с советских времён в Кольском Заполярье строятся два крупных жилых микрорайона
-Правовая консультация (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)15:00«Тайны кино». Документальный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Соискатели-программисты не успевают за требованиями, которые предъявляют к ним работодатели-PRO Валюту (16+)Курс доллара США слабо укрепляется к евро-PRO Энергетику (18+)Повышение надёжности электроснабжения в Арктической зоне обсудили на межрегиональном форуме в Москве-PRO ЖКХ (18+)Во дворах города-героя продолжаются выездные встречи руководителей управлений административных округов с мурманчанами-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»