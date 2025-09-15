По предварительным данным в Мурманской области в единый день голосования 90% мандатов получили кандидаты от «Единой России»

Вчера, 14 сентября, в Мурманской области прошёл единый день голосования. Андрей Чибис, губернатор Мурманской области, на оперативном совещании озвучил предварительные итоги муниципальных выборов, отметив, что в этот день завершились 8 избирательных кампаний по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований в ЗАТО г. Североморск, Кировске, Полярных Зорях, Кандалакшском, Кольском, Ловозерском, Печенгском и Терском муниципальных округах. На 137 мандатов было зарегистрировано 462 кандидата.

«Кампания серьёзная и высококонкурентная. Проголосовали 42 тысячи избирателей, жителей этих 8 муниципалитетов. Детали расскажет председатель областной избирательной комиссии Антон Богомолов, но по предварительным данным на сегодняшнее утро 90% мандатов получили кандидаты от «Единой России». Достойный результат. Спасибо всем нашим жителям – это серьёзная оценка нашей командной работы», – подчеркнул Андрей Чибис.

Глава региона также поблагодарил организаторов избирательной кампании – муниципальные и областную избирательные комиссии, Министерство внутренней политики региона, а также сотрудников правоохранительных органов.

«Крайне важно было обеспечить безопасность избирательного процесса с учетом всех возможных рисков. Исходя из поступавших в режиме онлайн данных, всё прошло спокойно, чётко, прозрачно, корректно и без сбоев», – отметил глава региона.

Подробнее о предварительных итогах единого дня голосования рассказал председатель Избирательной комиссии Мурманской области Антон Богомолов.