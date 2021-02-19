По проезжей части проспекта Героев-североморцев будет ограничено движение автотранспорта

Игорь Кириллов. Зато у псевдопатриотов, членов "Единой России" пенсионеров Прямиковой и Белошеева зарплата ВЕСЬМА ОЧЕНЬ хорошая! Сократить должности замов и отправить этих двух пенсионеров не заслуженный отдых. Како Комментарий к новости: Обильные снегопады выявили низкий уровень зарплаты у работников УДХ

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по УВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска" В специальном репортаже: «Мурманск. Городские хроники» упоминается и памятная акция, приуроченная к Дню вывода советских войск из ДРА. В ней приняли участие учащиеся МБОУ КШМ. А мне вспомнился россий Комментарий к новости: СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Мурманск. Городские хроники»