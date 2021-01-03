По проезжей части проспекта Героев-североморцев в Мурманске будет ограничено движение всех видов транспорта

Согласно постановлению администрации города Мурманска от 30 декабря 2020г. №3331 в областном центре будет ограничено движение всех видов транспорта по ¼ проезжей части проспекта Героев-североморцев в южном направлении - с 8 часов 3 января до 20 часов 30 января 2021 года.