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Мурманская область. Арктика (16+)10.12.21 11:30

По программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в медорганизации региона в этом году трудоустроены 19 специалистов

18 врачей и 1 фельдшер трудоустроены в медицинские организации региона в 2021 году по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». 

По информации Министерства здравоохранения Мурманской области, 7 медицинских работников стали сотрудниками Кольской ЦРБ, по трое – Кандалакшской и Печенгской ЦРБ, четыре медика пришли работать в Мончегорскую ЦРБ (из них трое – в Ковдорский филиал). Двое специалистов стали сотрудниками Ловозерской ЦРБ.

В их числе – врачи общей практики, участковые педиатры и терапевты, акушеры-гинекологи и другие специалисты.

Принятые медики получили единовременные компенсационные выплаты от 1 до 2 миллионов рублей (в зависимости от места трудоустройства). Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, выделенные Мурманской области на эти цели средства освоены на 100%.

В 2022 году действие программы будет продолжено. В консолидированном бюджете Мурманской области на эти цели запланированы 28 миллионов рублей для привлечения 22 медицинских работников.

Условия предоставления компенсационных выплат установлены постановлением правительства Мурманской области от 08.11.2021 №812-ПП.

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