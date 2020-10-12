Первый двухэтажный поезд из Мурманска в Петербург отправится 12 октября в 10.10Более 8,8 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)12.10.20 15:40

По программе капремонта за прошедшую неделю завершены работы в 35 многоквартирных домах области

На традиционном оперативном совещании вице-губернатор – министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский доложил о ходе строительства, ремонта и реконструкции объектов в рамках национальных проектов и государственных программ, работы по которым запланированы на 2020 год.

Так, по региональной программе капремонта за минувшую неделю завершены работы в 35 многоквартирных домах. План 2020 года выполнен на 58%: заменено 86 лифтов, отремонтировано 28 крыш, 13 фасадов, 5 фундаментов и одно подвальное помещение, в 20 МКД обновлены внутридомовые инженерные системы. Кроме того, как сообщил Владислав Сандурский, на сегодняшний день на территории Мурманской области проектируются, строятся и реконструируются 104 объекта.

«Работы на 73 объектах ведутся в соответствии с установленным графиком, по остальным есть незначительные отставания. Еженедельно специалисты минстроя выезжают на стройку, на заседаниях областного Штаба подводим промежуточные итоги и оцениваем темпы работ. Пока критичных отставаний мы не видим», – прокомментировал Владислав Сандурский.

Как сообщает региональное Министерство строительства, говоря о предварительных итогах строительного сезона, Владислав Сандурский отметил, что на 19 объектах из 21, реализуемых по нацпроектам в 2020 году, работы идут в графике. Также в Оленегорске завершен капремонт здания трибун и легкоатлетических беговых дорожек спортшколы «Олимп», в Долине Славы выполнен очередной этап капитального ремонта мемориального комплекса. В срок будет сдана новая амбулатория в поселке Сафоново, возводимая по региональной программе «Развитие здравоохранения». Подходит к концу реконструкция водозаборных сооружений в Туломе. Сейчас там завершается благоустройство прилегающей территории.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Образ Арктики не должен быть фейком, это должно стать реальностью
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: НОВЫЙ СЕЗОН«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
11.10.20 19:22
Мурманчане, подскажите, когда будем отмечать 70-летие ввода в строй Тёщиного Языка или уже было? Это вот тут: https://yandex.ru/maps/org/tyoshchin_yazyk/55183582434/panorama/?ll=33.095713%2C68.982999&
Комментарий к новости:11 октября мосту через Кольский залив исполнится 15-лет
Денис Калманов
11.10.20 04:00
Честно говоря, первыми о необходимости вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам, заявили профсоюзы ФНПР. И в течение нескольких лет лоббировали эту тему. Хорошо, что сейчас дело сдвинулось с м
Комментарий к новости:Решение о неиндексации пенсий работающим пенсионерам вносит сумятицу в пенсионную систему страны - эксперт
Александр
09.10.20 10:56
Т***и! Пошли на попятную, скоро выборы! * - купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:Депутаты-единороссы направили в кабмин предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире20:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)45% россиян считают правильным забрать сейчас деньги с банковских вкладов-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 29 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС завершилась ремонтная кампания 2020 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 13 октября-PRO Нефть и газ (18+)Сделано четвертое крупное открытие «Газпрома» на шельфе полуострова в Карском море за последние два года-PRO Законы (18+)Более 8,8 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика