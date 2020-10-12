По программе капремонта за прошедшую неделю завершены работы в 35 многоквартирных домах области

На традиционном оперативном совещании вице-губернатор – министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский доложил о ходе строительства, ремонта и реконструкции объектов в рамках национальных проектов и государственных программ, работы по которым запланированы на 2020 год.

Так, по региональной программе капремонта за минувшую неделю завершены работы в 35 многоквартирных домах. План 2020 года выполнен на 58%: заменено 86 лифтов, отремонтировано 28 крыш, 13 фасадов, 5 фундаментов и одно подвальное помещение, в 20 МКД обновлены внутридомовые инженерные системы. Кроме того, как сообщил Владислав Сандурский, на сегодняшний день на территории Мурманской области проектируются, строятся и реконструируются 104 объекта.

«Работы на 73 объектах ведутся в соответствии с установленным графиком, по остальным есть незначительные отставания. Еженедельно специалисты минстроя выезжают на стройку, на заседаниях областного Штаба подводим промежуточные итоги и оцениваем темпы работ. Пока критичных отставаний мы не видим», – прокомментировал Владислав Сандурский.

Как сообщает региональное Министерство строительства, говоря о предварительных итогах строительного сезона, Владислав Сандурский отметил, что на 19 объектах из 21, реализуемых по нацпроектам в 2020 году, работы идут в графике. Также в Оленегорске завершен капремонт здания трибун и легкоатлетических беговых дорожек спортшколы «Олимп», в Долине Славы выполнен очередной этап капитального ремонта мемориального комплекса. В срок будет сдана новая амбулатория в поселке Сафоново, возводимая по региональной программе «Развитие здравоохранения». Подходит к концу реконструкция водозаборных сооружений в Туломе. Сейчас там завершается благоустройство прилегающей территории.