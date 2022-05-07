По программе модернизации первичного звена здравоохранения в медицинские организации региона поступило 28 единиц оборудования

В 6 медицинских организаций, подведомственных региональному Минздраву, поступило 28 единиц хирургического, стерилизационного оборудования, аппараты для функциональной диагностики и другие.

В рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения новое оборудования получили Мурманские городские поликлиники №1 и №2, Мончегорская центральная районная больница, Центральная районная больница ЗАТО г. Североморск, Мурманская детская поликлиника №4, Кандалакшская центральная районная больница.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, в соответствии с нуждами каждой медицинской организации были приобретены и поставлены новые стерилизаторы для медицинских инструментов, аппарат для исследования функций внешнего дыхания, электроэнцефалографы, велоэргометры и другие приборы на общую сумму более 10 млн рублей.