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Мурманская область. Арктика (16+)07.06.21 17:45

По программе реновации ЗАТО Мурманской области капитально отремонтировано 13 жилых домов и 104 квартиры

В Мурманской области продолжается реализация первого этапа комплексного плана реновации ЗАТО. Промежуточные итоги масштабной работы по повышению качества жизни в ЗАТО и населенных пунктах с дислокацией военных формирований сегодня подвели на оперативном совещании в региональном правительстве. С докладом выступил вице-губернатор – министр строительства региона Владислав Сандурский.

В план на 2021 год включено 25 различных мероприятий: снос пустующего жилфонда, капитальный ремонт многоквартирных домов, косметический ремонт квартир, модернизация объектов культуры, спорта и образования, благоустройство территорий и ремонт дорог.

«В этом году капремонт будет выполнен в 22 жилых домах. На сегодняшний день завершены работы на семи объектах в Видяево, на двух – в Оленегорске, ремонт также выполнен в четырёх домах, расположенных в Печенгском округе», – прокомментировал заместитель губернатора Мурманской области.

Как рассказал Владислав Сандурский, из 419 квартир, подлежащих косметическому ремонту, сдано 104 объекта: в Оленегорске – 30 квартир, в ЗАТО г.Североморск – 13, в ЗАТО Александровск – 17, в ЗАТО г.Заозерск – 44. В рамках реновации в Гаджиево демонтируют шесть ветхих строений. На месте снесенных домов, по словам вице-губернатора, в дальнейшем возведут современный физкультурно-оздоровительный комплекс.

«Сейчас ведётся проектирование нового ФОКа. Также два дома подлежат сносу в Полярном. Андрей Владимирович, важно отметить, что с учетом вашего поручения ведомством проработан механизм по утилизации и повторному использованию конструкций и строительных материалов с применением дробильных установок. Экономия только по итогам экспертизы составила порядка 25 млн рублей», – добавил Владислав Сандурский.

В Заозерске, Оленегорске и в Кандалакшском районе продолжается ремонт автомобильных дорог. Всего будет приведено в порядок 5,2 км дорожного полотна. Кроме того, начаты работы по модернизации четырех социальных учреждений в ЗАТО Александровск, запланировано благоустройство двух дворовых и общественных территорий в Высоком.

«Все мероприятия находятся в графике. Большую часть работ должны завершить в июле, срок по всем объектам – не позднее сентября», – подытожил заместитель губернатора Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, комплексный план реновации ЗАТО включает в себя мероприятия на общую сумму 978 миллионов рублей и затрагивает семь муниципалитетов Мурманской области: ЗАТО г.Североморск, ЗАТО Александровск, ЗАТО п.Видяево, ЗАТО г.Заозерск, Оленегорск с подведомственной территорией, Печенгский округ и Алакуртти.

 

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