По программе реновации ЗАТО в посёлках Высокий и Протоки ремонтируют квартиры

Активно продолжается обновление жилищного фонда в поселках Высокий и Протоки муниципального округа Оленегорск в рамках реновации закрытых административно-территориальных образований. В 2025 году запланировано отремонтировать 115 квартир - 57 единиц в Высоком и 58 - в Протоках.

Работы включают полную отделку квартир: мастера оклеивают стены обоями, устанавливают натяжные потолки.

Ванные комнаты бригады оснащают керамической плиткой на стенах и полу, также меняют всю сантехнику. Окна старого образца демонтируют и меняют на энергосберегающие стеклопакеты ПВХ, взамен старых деревянных дверей монтируют прочные и надежные металлические входные конструкции и межкомнатные двери.

Как отмечает региональное Министерство строительства, реновация ЗАТО в Мурманской области направлена на улучшение качества жизни в населённых пунктах с дислокацией военных.

Также в рамках реновации в 2025 году планируется начать реконструкцию станции водоподготовки в Высоком, строительство детских садов в Печенге, Корзуново, Килпъявре, Гаджиево, Видяево и школы в Алакуртти, капитальный ремонт школы №22 в Оленегорске-1, 71 многоквартирного дома в ЗАТО г. Североморск, ЗАТО Александровск, Заозерске, Видяево, Оленегорске-2 и Спутнике.

Кроме того, продолжается капитальный ремонт здания и концертного зала Центра творчества и досуга в Гаджиево и Центра культуры и библиотечного обслуживания имени Героя России вице-адмирала М.В. Моцака в Заозерске.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/