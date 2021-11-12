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Мурманская область. Арктика (16+)12.11.21 09:30

По программе «Семейная ипотека» северяне могут взять льготные кредиты на покупку жилья или строительство дома до конца 2023 года

«Семейная ипотека» – это программа льготного ипотечного кредитования для семей с детьми, которая реализуется в России в рамках национального проекта «Демография». Она позволяет гражданам получить кредит на покупку жилья по сниженной процентной ставке 6%. В этом году по поручению президента Владимира Путина программа продлена и расширены ее возможности. 

Ранее программа действовала до 31 декабря 2022 года, теперь – до 31 декабря 2023 года.

По новым правилам программа распространяется на семьи с одним ребенком и семьи с последующими детьми, рожденными в период с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года.

Родители усыновленных детей также могут принять участие в программе. Важно, чтобы выполнялось условие о том, что дата рождения одного из детей должна укладываться в срок действия программы (то есть с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года).

Программа распространяется на семьи, в которых воспитываются дети с инвалидностью. Если ребёнку установлена инвалидность после 2022 года, ипотеку под 6% можно оформить до 2027 года.

Кроме покупки квартиры в новостройке, в рамках программы можно получить кредит с целью строительства индивидуального жилого дома, приобретения земельного участка и строительства на нем индивидуального жилого дома, приобретения у юридического лица или индивидуального предпринимателя индивидуального жилого дома.

Максимальная сумма кредита по семейной льготной ипотеке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составит 12 млн руб., в других регионах – 6 млн рублей. Можно взять новый кредит, или рефинансировать существующий. Первоначальный взнос – не менее 15% от стоимости жилья. Для первого взноса можно использовать средства материнского капитала.

Как сообщает региональное Министерство строительства, в Мурманской области консультации по программе можно получить в региональном Центре содействия жилищному строительству по телефону +7( 921) 510-00-42.

 

Комментарии

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Последние комментарии

Игорь
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Николай
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макс
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