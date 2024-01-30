По программе «Свой дом в Арктике» в Мурманской области построено и приобретено 385 домов

В Мурманской области по программе «Свой дом в Арктике» построено и приобретено 385 домов. Об этом вчера на оперативном совещании в правительстве Мурманской области сообщил губернатор Андрей Чибис и объявил, что с 1 февраля вновь будут приниматься заявки на получение сертификата по программе.

Напомним, уникальная региональная программа «Свой Дом в Арктике» помогает жителям Мурманской области улучшить жилищные условия. В рамках программы гражданам предоставляется единовременная денежная выплата в размере от 1 до 1,5 миллиона рублей. Её можно направить на строительство индивидуального жилого дома, его приобретение или покупку домокомплекта. Всего с момента запуска программы принята 751 заявка.

«На текущий момент со старта этой программы мы выдали 667 сертификатов, и каждый второй сертификат уже реализован, то есть 385 домов уже построены или приобретены северянами», – сообщил губернатор Андрей Чибис.

Глава министерства строительства Мурманской области Алексей Грачиков сообщил, что в региональном бюджете на выдачу сертификатов в 2024 году выделено 500 миллионов рублей.

«Право на получение единовременной денежной выплаты предоставляется 14 категориям граждан. В том числе первоочередное право имеют ключевые категории. Это многодетные семьи, участники спецоперации и их близкие родственники, ветераны боевых действий и их близкие родственники, а также граждане, работающие в образовании и здравоохранении», – сообщил руководитель областного Минстроя.

Алексей Грачиков рассказал, что в течение 2023 года были внесены изменения в программу. Расширен перечень категорий граждан, в том числе добавлена категория молодые ученые. Исключены ограничения по наличию в собственности жилых помещений для категорий: участники СВО, ветераны боевых действий и их близкие родственники.

«Сроки действия сертификатов увеличены. При строительстве индивидуального жилого дома срок увеличили с 26 до 36 месяцев, а при приобретении домокомплекта – с 9 до 18 месяцев», – сообщил Алексей Грачиков.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, глава ведомства также подчеркнул, что программу «Свой дом в Арктике» можно будет сочетать с «Арктической ипотекой» и рассказал несколько историй о семьях, которые благодаря программе смогли воплотить свою мечту о доме.

«Мы стартуем, чтобы как можно больше людей имело такую возможность. Приятно, что люди из более тёплых регионов приезжают, остаются и приобретают свой дом. И, конечно, всё больше наших людей, которые трудом своим вносят вклад в развитие нашей области, должны иметь такую возможность», – отметил губернатор Андрей Чибис.

Напомним, региональная программа «Свой дом в Арктике» реализуется в рамках стратегического плана «На Севере – жить».

Фото: https://gov-murman.ru