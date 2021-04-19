По просьбам северян капитально отремонтируют участок дороги на въезде в Североморск

Сегодня на оперативном совещании, которое провёл губернатор Андрей Чибис, Центр управления регионом Мурманской области представил очередной анализ сообщений, поступивших от северян с 10 по 16 апреля. Всего за это время в социальных сетях и на портале «Наш Север» зафиксировано 787 сообщений граждан. На первом месте находится блок вопросов по теме «ЖКХ» (14%), на втором месте – блок «Благоустройство» (11%), далее – разделы «Дороги» (7%) и «Здравоохранение» (2%).

В блоке «ЖКХ» северяне чаще всего сообщали об отсутствии отопления, плохом качестве воды и ненадлежащей работе управляющих компаний. По последней проблеме наибольшее количество жалоб пришло из областного центра. Чаще всего мурманчане выражали недовольство работой УК «Севжилсервис». О плохом качестве воды сигнализировали жители Абрам-Мыса, Росляково и Оленегорска.

В блоке «Благоустройство» наиболее часто северяне обращали внимание на отсутствие детских площадок во дворах, плохую уборку территорий и невывоз снега.

«Несмотря на то, что пост в официальной группе администрации Мурманска «ВКонтакте» о выборе места для установки спортивных и детских площадок был размещён еще в начале месяца, мурманчане продолжают оставлять свои пожелания в комментариях под ним. Это говорит об актуальности проблемы обустройства дворов в городе», – отметила заместитель министра цифрового развития региона Александра Никипелова.

Как сообщает Центр управления регионом Мурманской области, на минувшей неделе блок «Дороги» представлен проблемами ремонта муниципальных дорог и установки тротуаров. Чаще всего жалобы на ямы на дорогах приходят из Мурманска, Мончегорска и Кандалакшского района. Не устраивает северян также состояние асфальтового покрытия во дворах.

С учетом сообщений граждан, оставленных в соцсетях и на портале «Наш Север», в Мурманской области начался поддерживающий ремонт дорожного полотна. Кроме того, ЦУР зафиксированы многочисленные жалобы на качество дороги при въезде в Североморск. В результате было принято решение о проведении капитального ремонта участка протяженностью более 13 км. Подготовка проектной документации начнется в 2021 году.

Специалисты Центра управления регионом продолжают проводить выездной контроль исполнения задач по сообщениям жителей области. Ближайшая проверка состоится в среду, 21 апреля.