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Мурманская область. Арктика (16+)07.11.22 10:00

По просьбам северян в рамках дорожного нацпроекта выполнен ремонт автоподъездов к населённым пунктам региона

В этом году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтированы автоподъезды к ряду населённых пунктов региона: Североморску, Корзуново, Апатитам, Кандалакше и Заполярному.

На автоподъезде к Апатитам обновлено порядка 10 км дорожной одежды на двух участках автодороги, в Кандалакше (автоподъезд км 0 – км 2+266)так же обновлен верхний слой покрытия, расчищена полоса отвода и нанесена разметка. 

От жителей Печенгского округа поступали жалобы на качество проезжей части при подъезде к поселку Корзуново. Замечания учтены и автоподъезд к населенному пункту в этом году приведен в нормативное состояние, на участках км 0 - км 4 обновлено порядка 700 метров дорожного полотна.

Автоподъезд к Североморску разделён на 2 объекта – федерального и регионального значения. Работы на объекте регионального значения км 4+858 – км 6+140 на сегодняшний день полностью завершены. Проведено фрезерование покрытия, планировка обочин с добавлением материала, устройство верхнего слоя покрытия и нанесение горизонтальной разметки.

При выполнении работ применялся новый высокопрочный асфальт марки А16ВН, который включён в Реестр новых технологий, материалов и технологических решений повторного применения.

Продолжается реконструкция участков федеральной автодороги Р-21 «Кола». В 2021 году дорожники сдали 4 километра нового полотна автоподъезда к городу Мурманску, построив современную развязку с автоподъездом в аэропорт. В 2020 году начался первый этап реконструкции автодороги «Автоподъезд к городу Североморску» с 14-го по 19-й километр. Двухполосная объездная дорога расширена до четырёх полос.

Первый этап реконструкции автодороги будет завершен в 2023 году. Современная двухуровневая транспортная развязка будет распределять потоки машин, обеспечивая удобное и безопасное движение автомобилей. 

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, для комплексного завершения работ на объекте реконструкции в 2023 году планируется строительство транспортной развязки на км 19. Строительство развязки позволит существенно увеличить пропускную способность дороги в условиях постоянно растущей интенсивности движения, вызванной развитием Мурманского транспортного узла и арктических территорий в целом.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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