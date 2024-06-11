По просьбам жителей губернатор Андрей Чибис направил дополнительные средства на решение вопросов капремонта многоквартирных домов

В Мурманской области капремонт фасадов домов выполняется по плану «На Севере – жить» и в рамках региональной программы, рассчитанной до 2043 года, а также на средства от взносов северян. В свою очередь, правительство Заполярья может принять решение о выполнении некоторых работ с использованием средств областного бюджета.

Например, на капитальный ремонт крыши и фасада дома №4 на улице Карла Маркса в Мурманске средства в бюджете на 2024 год не были предусмотрены, а проведение работ за счёт взносов планировалось на гораздо более поздний срок. Но в ответ на обращение жителей к губернатору глава региона Андрей Чибис поручил предоставить субсидию Фонду капитального ремонта Мурманской области в размере 50,79 млн рублей.

В доме №12 на проспекте Нивском в Полярных Зорях два подъезда являются аварийными. После встречи губернатора с жителями города запланировано привести дом в надлежащее состояние.

Техническое обследование показало, что несущие строительные конструкции в первом и втором подъездах пригодны к ремонту.

Для капремонта крыши, фасада, подвала и фундамента с отмосткой этого дома будет подготовлена проектно-сметная документация. Выделить на это дополнительные средства в сумме более 4,55 млн рублей распорядился губернатор Андрей Чибис.

Проекты соответствующих постановлений размещены на сайте «Открытый регион».

Как напоминает Министерство строительства Мурманской области, с 1 июня на портале «Наш Север» стартовал сбор предложений по обновлению плана «На Севере – жить». Свои предложения могут внести все северяне.

Фото: https://gov-murman.ru