Мурманская область. Арктика (16+)28.04.21 13:30
По просьбе Андрея Чибиса правительство РФ направит 300 млн рублей на закупку томографов для областной больницы
300 млн рублей из резервного фонда правительства РФ будет направлено на софинансирование расходов Мурманской области по приобретению двух томографов для областной клинической больницы им. П.А. Баяндина. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным 26 апреля.
Решение было принято в ответ на обращение губернатора региона Андрея Чибиса.
На сегодняшний день в главной клинике Заполярья работают четыре аппарата МРТ, степень изношенности которых довольно велика. Они постоянно требуют остановок на ремонт, что приводит к задержкам в плановых исследованиях. Появление двух новых аппаратов позволит наладить своевременную диагностику пациентов, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.
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